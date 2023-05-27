В Москва-реке выловили труп Фото: Олег АДАМОВИЧ

В акватории Москва-реки в районе Братеево обнаружили тело мужчины. Причина смерти пока не установлена, этим займутся эксперты, отметили в прокуратуре столицы.

В субботу, 27 мая, на юге Москвы выловили из водотока труп. Тело прибило к берегу, оно принадлежит взрослому мужчине. Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как долго тело пролежало в реке, тоже пока не уточняется.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, организованной по данному факту. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее московский дайвер сообщил, что нашел два тела в Беловежском пруду. Водолазы со специальным оборудованием тщательно исследовали водоем, но ничего там не обнаружили, писал KP.RU. Почему мужчина решил обмануть, осталось для общественности неизвестным.