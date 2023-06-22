МЧС предупредило о ливне с градом и грозой в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливень с грозой и градом ожидается в Москве в период с 03:00 до 22:00 23 июня. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 13-18 метров в секунду, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во время дождя автомобилистов призывают снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не укрываться от ливня под деревьями. Также нельзя оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 22 июня ожидается переменная облачность и до +26 градусов. К вечеру в столице пройдут дожди, в пятницу атмосферные осадки усилятся. Грозовые ливни также прольются в городе и в выходные.