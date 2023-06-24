Собянин: Перекрытие движения на въездах и выездах из Москвы не вводилось

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о якобы перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эти сообщения не соответствуют действительности, подчеркнул он.

— В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет, — сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Собянин призвал доверять только официальным источникам, а также сохранять спокойствие.

Напомним, что утром 24 июня в Москве и Подмосковье объявили режим контртеррористической операции. В связи с этим отменены массовые мероприятия, в том числе перенесены школьные и общегородской выпускной. При этом Сергей Собянин подчеркивал, что ограничения движения в столице не вводят. Водители могут столкнуться с дополнительными проверками авто и документов, но не более.

Также KP.RU писал, что в городе в штатном режиме работают Третьяковская галерея и Малые музеи.