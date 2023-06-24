УФСИН опровергло фейки о бунтах в следственных изоляторах Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько средств массовой информации опубликовали сообщения о якобы начавшихся бунтах в двух СИЗО Москвы. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по столице опровергло данные сообщения.

Информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опровергал слухи о перекрытии движения на въездах и выездах из города. Градоначальник призвал доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.

Напомним, что с утра 24 июня в Москве введен особый режим контртеррористической операции. Для усиления безопасности в столице усилили меры контроля. Временно отменено движение речного транспорта по Москве-реке, закрыты порты. При этом проезжие части в городе не перекрывают. Водители на южных направлениях могут столкнуться с доппроверками, писал KP.RU.