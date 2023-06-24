Движение судов по Москве-реке временно приостановили Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Работа причалов также ограничена, отметили в ведомстве.

Напомним, 24 июня в Москве ввели режим контртеррористической операции. Усилен контроль за безопасностью. Водителей на южном направлении дополнительно проверяют. При этом как писал KP.RU, Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии движения на въездах и выездах из города. Мэр Москвы призвал проверять сведения в официальных источниках и сохранять спокойствие.

Московские аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения коснулись проведения массовых мероприятий — их в основном отменили. Выпускные, в том числе и общегородской, перенесли на другую дату. Праздновать окончание школы ребята будут 1 июля.