Молодая мать зарезала годовалого сына на севере Москвы

В Москве мать зарезала сына Фото: прокуратура Москвы

В Москве 24-летняя девушка зарезала своего годовалого ребенка. На месте происшествия обнаружили нож со следами крови, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что тело ребенка ясельного возраста с ножевыми ранениями нашли в квартире на севере столицы. Предварительно, мальчика убила его мать. Инцидент произошел на Онежской улице. По данным источника KP.RU, ранее девушка наблюдалась у психиатра.

На месте находятся следователи и криминалисты, работу правоохранителей координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

СК проверяется информация о наличии у подозреваемой психических расстройств. Следователи допрашивают сожителя женщины, который обнаружил труп малыша.

Как писал KP.RU, Новой Москве женщина убила новорожденного и выбросила его тело в коробке. Подозреваемая находится в больнице. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.