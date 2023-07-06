На юге Москвы в жилом доме рабочего насмерть зажало лифтом во время его починки

На юге Москвы рабочего насмерть зажало лифтом в жилом доме Фото: прокуратура Москвы

В жилом доме по улице Михневская на юге Москвы во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте, сообщает прокуратура столицы.

Трагедия произошла 6 июля 2023 года. Причины, по которой лифт поехал, когда мужчина занимался его ремонтом, пока неясны. Организована проверка, по результатам которой будет понятно, что случилось и кто виноват. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что рабочего убило током в электрощитовой на севере Москвы. Проводится проверка.

Также в середине июня рабочий сорвался со строительных лесов и упал с высоты шестого этажа на строительном объекте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Правоохранители выясняют подробности инцидента.