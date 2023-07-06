В Москве на Тверском бульваре горит здание ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот»

В Москве горит здание ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот» Фото: стоп-кадр из видео

Пожар вспыхнул в здании, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Людей эвакуируют.

Загорелась кровля дома 26 по Тверскому бульвару. В здании находятся два популярных заведения, в них отдыхали в момент происшествия более 100 человек. Теперь всех их выводят из ресторанов наружу.

Сообщается, что в настоящее время открытое горение уже ликвидировали. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы добавили, что из-за происшествия пришлось перекрыть движение по Тверскому бульвару от Площади Никитских ворот до улицы Тверская.

Также пожар произошел в бизнес-центре на севере Москвы, на 3-й улице Ямского поля. Пламя, по неизвестной пока причине, вспыхнуло в помещении, где располагается склад одежды. Огонь быстро перешел на другие помещения, люди не успели самостоятельно покинуть вовремя здание. Семь человек вывели спасатели, трое пострадали. Им оказывают медицинскую помощь. Известно, что в здании находятся танцевальные и театральные студии.