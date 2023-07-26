В «Фобосе» спрогнозировали прекращение ливня в Москве через два часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливень в Москве завершится в течение пары часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Небольшие локальные дожди еще продолжатся, но после 20:00-21:00 осадки в столице прекратятся совсем.

Как отметил синоптик, зона дождей и гроз быстро смещается на северо-восток. Михаил Леус спрогнозировал прекращение сильных осадков в течение пары часов. После этого ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных, добавил он. Совсем же капать перестанет после 20-21 часов вечера.

Ранее KP.RU сообщал, что всего за час в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Помимо ливня, в Москве и области бушует гроза. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.