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НовостиОбщество26 июля 2023 13:48

В «Фобосе» спрогнозировали прекращение ливня в Москве через два часа

Синоптики считают, что после этого будет еще несколько небольших «заходов» дождя, а после 21 часа осадки прекратятся совсем
Мила ГЕНЬ
В «Фобосе» спрогнозировали прекращение ливня в Москве через два часа

В «Фобосе» спрогнозировали прекращение ливня в Москве через два часа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливень в Москве завершится в течение пары часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Небольшие локальные дожди еще продолжатся, но после 20:00-21:00 осадки в столице прекратятся совсем.

Как отметил синоптик, зона дождей и гроз быстро смещается на северо-восток. Михаил Леус спрогнозировал прекращение сильных осадков в течение пары часов. После этого ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных, добавил он. Совсем же капать перестанет после 20-21 часов вечера.

Ранее KP.RU сообщал, что всего за час в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Помимо ливня, в Москве и области бушует гроза. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.