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НовостиПроисшествия31 июля 2023 17:00

В Москве мужчина украл 18 млн рублей у сожительницы

Потерпевшая согласилась купить квартиру жене своего возлюбленного, чтобы тот развелся
Источник:kp.ru
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве полицейские задержали 36-летнего мужчину, похитившего у сожительницы свыше 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, москвичка обратилась в брачное агентство и познакомилась с мужчиной. На протяжении некоторого времени аферист проживал в ее квартире. Спустя время мужчина признался, что женат, но планирует развестись. Он предложил купить квартиру для его супруги, чтобы та не осталась ни с чем после развода. Потерпевшая согласилась и сняла 18 млн рублей. После очередной ссоры с возлюбленным женщина заметила, что все деньги пропали.

Вора задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело, фигуранта задержали.

Ранее KP.RU писал, что мужчина похитил более 18 тонн сыра на 1 млн рублей со склада комбината в Москве. Он проник на предприятия, использую поддельные документы.