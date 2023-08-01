Москвичам рассказали о погоде в первый день августа

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве во вторник, 1 августа, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду в столице ожидается облачная погода, обойдется без дождей. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов. Днем 2 августа температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. В столице пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд пообещал 30-градусную жару в начале августа в Москве. По словам синоптика, к выходным в столице возобновится купальный сезон.