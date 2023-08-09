Аэропорт «Домодедово» работает штатно после закрытия ночью в среду

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт «Домодедово» ночью в среду, 9 августа, временно закрывался на прием и вылет самолетов. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе аэропорта.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в среду ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО. Один из дронов сбили в районе Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Сведений о пострадавших от падения обломков БПЛА не поступало. На месте работают экстренные службы города.

Ранее беспилотник уничтожили на подлете к Москве 6 августа. Из-за инцидента ограничения на посадку и вылет самолетов действовали в аэропорту «Внуково».