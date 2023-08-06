Что произошло за день 6 августа 2023 года в Москве: главные новости

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы МО РФ уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Сбить дрон удалось над Подольском. Никто не пострадал, но в нескольких жилых домах выбило стекла. Их пообещали вставить до конца дня.

На период инцидента с дроном закрывали воздушное пространство аэропорта «Внуково». Вылетающие рейсы задержали, а прилетающие перенаправили в другие авиагавани.

Пожар произошел в частном доме в поселении Московском. После тушения обнаружили тело женщины — хозяйки квартиры. Причины и обстоятельства пожара выясняют.

6 августа стало самым жарким днем текущего сезона. Температура в городе превысила отметку в 31 градус. Однако в следующие дни жара пойдет на спад, считают синоптики. Уже на следующей неделе в столицу придут дожди и грозы, а температура начнет падать на один градус ежедневно.