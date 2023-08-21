Тело мужчины нашли в коллекторе в районе Павелецкого вокзала в Москве

Участников нелегальной экскурсии по коллекторам затопило после дождя в Москве Фото: Shutterstock

Тело взрослого мужчины обнаружили в коллекторе недалеко от Павелецкого вокзала в Москве. Его возраст и личность пока не раскрываются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины», - рассказал собеседник агентства.

По словам представителей экстренных служб, на прогулку по столичным подземным коллекторам записались более 20 человек. Однако из-за прогноза погоды многие из них отказались от мероприятия. Предварительно, могло погибнуть восемь человек.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 20 августа пропала группа диггеров. Вечером того же дня в Москва-реке выловили труп юноши. Позднее обнаружили еще два тела несовершеннолетних. Спасатели продолжают поиски. Предварительно, участников экскурсии затопило во время ливня.