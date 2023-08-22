МВД возбудило дело из-за шприца с мефедроном в каршеринговом авто в Москве Фото: Роман РЫЖИКОВ

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело после инцидента со шприцем в московском каршеринге. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование начал следственный отдел ОМВД по району Крылатское Москвы, где и нашли опасный предмет. Уголовное дело открыто по статье о незаконном обороте наркотических веществ.

Как выяснили эксперты, в шприце, которым укололся ребенок в арендованной машине каршеринга, были следы мефедрона. Личность пользователя авто, оставившего такой «сюрприз», устанавливают.

Напомним, в машине службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась иглой шприца с неизвестной жидкостью. Родители ребенка немедленно обратились в полицию и к медикам.