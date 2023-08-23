Территорию возле детсада в центре Москвы оцепили из-за подозрительного предмета Фото: Александр ГЛУЗ

Территорию возле детского сада в Шмитовском проезде в центре Москвы оцепили из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Как стало известно, подозрительный предмет обнаружил случайный прохожий — мужчина выгуливал собаку и заметил схожий с гранатой снаряд. Произошло это в Шмитовском проезде недалеко от детского сада. Территорию оцепили, работают правоохранители. Они устанавливают, представляет ли предмет опасность и кто мог его оставить.

Ранее в столице закрыли доступ на территорию парка «‎Зарядье»‎. Причиной временного перерыва в работе зоны отдыха стало неопознанное устройство. Работников и посетителей парка эвакуировали. На место выезжали кинологи.

Также возле здания «Аэрофлота» в Москве прохожие заметили подозрительный предмет, визуально похожий на мину. Однако он оказался запчастью от системы полива газонов.