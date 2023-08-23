Что произошло за день 22 августа 2023 года в Москве

Следствие просит арестовать фигурантов дела о гибели диггеров в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организатору нелегальной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы Никите Дубасу и генеральному директору компании, которая продавала билеты на данное мероприятие, Александру Киму, предъявили обвинение. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие просит арестовать Кима и Дубаса.

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