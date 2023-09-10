В Москве заработали еще семь выделенных полос

А-полосы позволяют на 20-30% снизить число ДТП и сэкономить время в пути Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 10 сентября открыли еще семь выделенных полос. Автобусы и электробусы будут проезжать по этим участкам в два раза быстрее, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, после запуска новых «выделенок» городской транспорт будет точнее соблюдать расписание 68 маршрутов. Кроме того, пассажиры смогут экономить в дороги в час пик до 17 минут.

В Москве с начала 2023 года заработали свыше 20 км А-полос. «Выделенки» не только улучшают транспортную доступность и помогают добираться до точек назначения быстрее, но и на 20-30% снижают риск попадания в ДТП.

Ранее KP.RU писал, что 9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по МЦД-4. Наземное метро свяжет Апрелевку и Железнодорожный. В честь открытия нового диаметра пассажирам раздавали сувениры: блокноты, ручки, ланчбоксы, чай с мятой и прочее.