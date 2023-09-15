В Москве работник сервиса взял покататься авто клиента и устроил ДТП Фото: "КП" Архив

«Мерседес», на котором 21-летний мужчина устроил ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, ему не принадлежал. Об этом рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. Автомобиль оказался собственностью клиента автосервиса, в котором работал нарушитель.

Водитель «Мерседеса», устроивший ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, также проверяется по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели угона. Правоохранители выяснили, что мужчина был работником сервиса и без разрешения взял авто клиента покататься.

Также известно, что молодой человек сильно превысил скорость. Напомним, ранее уже выяснилось, что автомобилист сел за руль без прав. Кроме того, молодой человек был пьян. В результате аварии получили травмы пять человек. Больше всего пострадала пассажирка второго автомобиля. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.