ТЦ «Времена года» в Москве эвакуировали из-за прорыва трубы Фото: Александр РОГОЗА

На Кутузовском проспекте Москвы эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Времена года». Причиной стал прорыв водопроводной трубы, затопленными оказались несколько магазинов. В самом ТЦ подтвердили KP.RU факт коммунальной аварии.

В ГУ МЧС России по столице сообщили, что вызов из торгового центра не поступал, эвакуацию спасатели не организовывали. Сотрудники «Времен года» устраняют последствия прорыва трубы своими силами.

Напомним, в конце июля четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в этом же ТЦ. Еще 11 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования арестован главный инженер торгового центра Евгений Боткин. Адвокат утверждает, что вины его подзащитного в случившемся нет — он по графику проводил все плановые проверочные мероприятия.