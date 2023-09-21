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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 16:06

Двухлетний мальчик насмерть разбился после падения с девятого этажа в Москве

В квартире в это время находились и мать и отец ребенка
Мила ГЕНЬ
Двухлетний мальчик насмерть разбился после падения с девятого этажа в Москве

Двухлетний мальчик насмерть разбился после падения с девятого этажа в Москве

Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры девятого этажа жилого дома на улице Изюмской выпал малолетний ребенок. Двухлетний мальчик погиб на месте от полученных при падении с высоты травм, сообщили в прокуратуре Москвы.

Трагедия случилась вечером 21 сентября, в четверг. В это время в квартире находились мать и отец ребенка.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее в столице восьмилетний мальчик провалился ногой в яму с кипятком и получил ожоги. Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Инцидент произошел в районе Текстильщики. Мальчик случайно провалился в яму, которая образовалась после прорыва теплосети.

Также на юге Москвы двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, малышка выжила, но травмирована. Известно, что отец оставил дочку под присмотром 13-летней родственницы, а сам ушел из квартиры.