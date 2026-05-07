НовостиПроисшествия7 мая 2026 15:10

Сбившего актрису Добромилову мотоциклиста отправили под домашний арест

Мила ГЕНЬ
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Никулинский районный суд Москвы избрал меру пресечения мотоциклисту Максиму Завирюхе, обвиняемому в смертельном наезде на актрису Ксению Добромилову. Судья постановил отправить фигуранта под домашний арест сроком на два месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было отклонено. Завирюху освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Трагедия произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Актриса фотографировала заезды байкеров, когда один из мотоциклистов потерял управление и сбил ее. От полученных травм девушка скончалась на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Известно, что Завирюха ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

В ходе заседания обвиняемый признал вину, заплакал и попросил прощения у родственников погибшей. Он также заявил, что готов возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб.