Ограничения движения после Дня Победы сняли в Москве

Дорожные ограничения, выведенные в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы, полностью сняты. Об этом в мессенджере MAX заявили официальные представители московского Дептранса.

«Все перекрытия сняты. Движение открыто», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что утром в субботу, 9 мая, перекрывались десятки улиц, набережных, переулков и площадей. Водителей просили быть внимательными и осторожными. Отметим, что соответствующие ограничения также распространялись и на общественный транспорт.

Как KP.RU писал ранее, временные ограничения на работу мобильного интернета в Москве сняты. Они вводились 9 мая для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в российской столице.