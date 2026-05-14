Девушка, которую сбил восьмилетний мальчик на квадроцикле в Подмосковье, сейчас находится в клинике Л.М. Рошаля. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пострадавшая получила тяжелейшие травмы лица.

«Мальчик восьмилетний каким-то образом получил доступ к квадроциклу, не справился с управлением, наехал на 16-летнюю девочку. Девочка получила тяжелейшие травмы лица, челюсти. Сейчас она находится здесь (в клинике) на лечении», - рассказывает политик.

Омбудсмен отмечает, что у врачей достаточно положительный прогноз по поводу выздоровления пострадавшей. Она напоминает всем родителям, что квадроциклы и питбайки - это очень опасное средство передвижения.

«Я бы, на вашем месте, своим детям их (эти транспортные средства) не доверяла, потому что дети не владеют правилами дорожного движения, не могут оценить риски на дороге», - такими словами завершила Мишонова свое обращение.

