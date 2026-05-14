Пожарные ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы. Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы

В четверг, 14 мая, огнеборцы ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы, а именно на Госпитальной площади. Более подробнее об инциденте сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

По информации ведомства, загорелось одноэтажное неэксплуатируемое здание, а также частично обрушилась кровля. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Возгорание удалось успешно ликвидировать в 16:38 по мск. Причины и обстоятельства инцидента выясняются специалистами ведомства.

Как KP.RU писал ранее, прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, произошедшего на западе Москвы. Сообщается, что в результате данного инцидента погибла 76-летняя женщина.