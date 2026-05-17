НовостиОбщество17 мая 2026 8:47

Временные ограничения на полет самолетов сняты во Внуково и Домодедово

Соответствующие ограничения вводились в авиагаванях для обеспечения безопасности полетов
Елизавета БУБНОВА
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 17 мая, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково и Домомедово. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации в социальных сетях.

«Аэропорты Внуково, Домодедово. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Всю интересующую пассажиров информацию о вылетах можно узнать на стойке информации или обратившись к авиадиспетчеру.

Как KP.RU писал ранее, за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили более 120 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть погибшие и пострадавшие.