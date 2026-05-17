Дрон упал на многоквартирный дом в подмосковном Путилкове, пострадавших нет. Фото: соцсети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Несколько вражеских дронов упали на многоквартирный жилой дом, расположенный в микрорайоне Путилково в Красногорске. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальных сетях, из жителей никто не пострадал.

«В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал», - написал он в посте.

К сожалению, после массированной вражеской атаки на Москву и Московскую область есть и погибшие, и пострадавшие. Осколки дронов прилетели в несколько населенных пунктов. Ситуацию в Подмосковье Воробьев держит на личном контроле.

Как KP.RU писал ранее, за минувшие сутки российские системы ПВО ликвидировали более 120 беспилотников, направленных на Москву и область. О происходящем своевременно сообщал в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин.