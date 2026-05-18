Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины и и женщины на северо-востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице, по факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, 17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

Подозреваемый в убийстве двух человек задержан на территории Калужской области. Им оказался 41-летний сосед потерпевших. Как журналистам KP.RU сообщил проверенный источник, убийство совершено в пьяной ссоре. Сосед часто заходил к убитой паре на «совместные посиделки». Мужчина и женщина нигде толком не работали, много пили.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. Скоро мужчину доставят в подразделение ведомства. Расследование продолжается.

