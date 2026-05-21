Стала известна причина пожара в подмосковной Лобне

Причиной пожара в подмосковной Лобне стал взрыв газа. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, на место уже прибыли эксперты. Они проводят осмотр многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Калинина, в котором и произошло ЧП.

«Утром 21 мая в одной из квартир <...> произошел хлопок газа. В результате обрушилась межквартирная стена и пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых - дети», - говорится в сообщении ведомства.

Из жилого дома эвакуировано 15 человек, сообщает региональное МЧС. При пожаре в результате взрыва газа два человека погибли, еще пятеро пострадали. Среди последних дети, который в скором времени переведут в центр им. Рошаля в Красногорск.

Как KP.RU писал ранее, по факту гибели двух человек в Лобне, 32-летней женщины и 38-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело.