Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 6:45

Стала известна причина пожара в подмосковной Лобне

Взрыв газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Лобне
Елизавета БУБНОВА
Фото: соцсети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Фото: соцсети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Причиной пожара в подмосковной Лобне стал взрыв газа. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, на место уже прибыли эксперты. Они проводят осмотр многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Калинина, в котором и произошло ЧП.

«Утром 21 мая в одной из квартир <...> произошел хлопок газа. В результате обрушилась межквартирная стена и пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых - дети», - говорится в сообщении ведомства.

Из жилого дома эвакуировано 15 человек, сообщает региональное МЧС. При пожаре в результате взрыва газа два человека погибли, еще пятеро пострадали. Среди последних дети, который в скором времени переведут в центр им. Рошаля в Красногорск.

Как KP.RU писал ранее, по факту гибели двух человек в Лобне, 32-летней женщины и 38-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело.