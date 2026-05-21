Петарды взорвались в школе на юге Москвы, есть пострадавшие

В четверг, 21 мая, в школе, что расположена на юге Москвы, взорвались петарды. Как журналистам KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, пострадавших подростков экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел во дворе учебного заведения на улице Дорожная. По информации ведомства, во время использования пиротехнического изделия двое несовершеннолетних получили травмы. Их доставили в больницу. Полицейские уже устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

