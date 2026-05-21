Опубликовано видео обстановки с места взрыва в подмосковной Лобне

На месте хлопка газовоздушной смеси, который произошел ранним утром 21 мая в многоквартирном жилом доме в Лобне, продолжается работа следователей и криминалистов. Соответствующую информацию, а также кадры с места ЧП опубликовала пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

«С участием специалистов проводится осмотр, изымаются следы и фрагменты газового оборудования для назначения соответствующих судебных экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, при пожаре из-за хлопка газа в подмосковной Лобне два человека погибли и еще пятеро пострадали. Среди последних двое детей, который остались без матери. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Власти Подмосковья окажут помощь пострадавшим семьям.