Опубликовано видео обстановки с места взрыва в подмосковной Лобне

НовостиПроисшествия21 мая 2026 11:26

Опубликовано видео обстановки с места взрыва в подмосковной Лобневидео

Правоохранители продолжают осмотр места происшествия в Подмосковье
Елизавета БУБНОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На месте хлопка газовоздушной смеси, который произошел ранним утром 21 мая в многоквартирном жилом доме в Лобне, продолжается работа следователей и криминалистов. Соответствующую информацию, а также кадры с места ЧП опубликовала пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

«С участием специалистов проводится осмотр, изымаются следы и фрагменты газового оборудования для назначения соответствующих судебных экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

Опубликованы кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме в Лобне

Как KP.RU писал ранее, при пожаре из-за хлопка газа в подмосковной Лобне два человека погибли и еще пятеро пострадали. Среди последних двое детей, который остались без матери. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Власти Подмосковья окажут помощь пострадавшим семьям.