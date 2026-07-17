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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:21

Два бензовоза и «ГАЗели» загорелись в промзоне в подмосковных Бронницахвидео

Пожар на территории подмосковной промзоны ликвидирован в 08:44 по мск
Елизавета БУБНОВА
Два бензовоза и «ГАЗели» загорелись в промзоне в подмосковных Бронницах

Два бензовоза и «ГАЗели» загорелись в промзоне в подмосковных Бронницах

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Два бензовоза и две «ГАЗели» загорелись на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах. Произошел разлив топлива, огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

По информации ведомства, возгорание локализовано в 08:44 по мск. Информация о произошедшем, а также о пострадавших уточняется. Напомним, что площадь пожара в промзоне в Бронницах составила 5 000 квадратных метров. На место для ликвидации огня направлено около 60 пожарных и 20 единиц спецтехники.

Два бензовоза сгорели в промзоне Подмосковья

В подмосковных Бронницах на территории промзоны загорелись два бензовоза и две «Газели»

Как KP.RU писал ранее, авария с возгоранием произошла на седьмом километре МКАД в Москве в понедельник, 13 июля. Столкнулось сразу несколько авто. Сообщается, что есть пострадавшие.