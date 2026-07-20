Прокуратура установит обстоятельств пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре

Фото: прокуратура Москвы.
Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в элитном жилищном комплексе, расположенном на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - уточняется в сообщении.
Известно, что площадь пожара в ЖК на Страстном бульваре составляет 200 кв. метров, возгоранию уже присвоен ранг 2бис. Находящиеся внутри люди самостоятельно эвакуировались до прибытия специалистов.
Как KP.RU писал ранее, движение временно перекрыто на Большой Дмитровке из-за пожара в элитном ЖК. Это сделано для более оперативной работы экстренных служб. Водителей просят выбирать пути объезда.