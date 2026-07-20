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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:20

Прокуратура установит обстоятельств пожара в элитном ЖК на Страстном бульваревидео

Пожару в элитном ЖК в центре Москвы присвоен второй ранг
Авторы (2):
Алиса ТИТКО
Елизавета БУБНОВА
Прокуратура установит обстоятельств пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре

Прокуратура установит обстоятельств пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре

Фото: прокуратура Москвы.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в элитном жилищном комплексе, расположенном на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - уточняется в сообщении.

Видео пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре в Москве сняли очевидцы

Известно, что площадь пожара в ЖК на Страстном бульваре составляет 200 кв. метров, возгоранию уже присвоен ранг 2бис. Находящиеся внутри люди самостоятельно эвакуировались до прибытия специалистов.

Как KP.RU писал ранее, движение временно перекрыто на Большой Дмитровке из-за пожара в элитном ЖК. Это сделано для более оперативной работы экстренных служб. Водителей просят выбирать пути объезда.