Прокуратура установит обстоятельств пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре Фото: прокуратура Москвы.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в элитном жилищном комплексе, расположенном на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - уточняется в сообщении.

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Известно, что площадь пожара в ЖК на Страстном бульваре составляет 200 кв. метров, возгоранию уже присвоен ранг 2бис. Находящиеся внутри люди самостоятельно эвакуировались до прибытия специалистов.

Как KP.RU писал ранее, движение временно перекрыто на Большой Дмитровке из-за пожара в элитном ЖК. Это сделано для более оперативной работы экстренных служб. Водителей просят выбирать пути объезда.