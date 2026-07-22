СК начал проверку по факту нападения акита-ину на 7-летнего мальчика в Одинцово Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту получения травм 7-летним ребенком из-за нападения собаки возбуждено в городском округе Одинцово. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел 21 июня в деревне Дубцы. К ребенку подбежала акита-ину без намордника и набросилась на него. Хозяин собаки находился рядом со своим питомцем. У несовершеннолетнего зафиксирована укушенная рана головы.

По данным РЕН ТВ, пострадавший ребенок - внук писательницы Дарьи Донцовой по имени Саша. Мальчика спас случайный прохожий. Он отогнал собаку, но был покусан сам.

Как KP.RU писал ранее, СК проводит проверку по факту нападения собак на пятилетнего мальчика в Истре. Две американские булли укусили малыша за голову и плечо. Пострадавший госпитализирован.

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