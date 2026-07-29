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НовостиПроисшествия29 июля 2026 16:26

Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Подмосковье

Тело пропавшей жительницы Одинцово обнаружено в лесополосе, возбуждено уголовное дело
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Елизавета БУБНОВА
Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Подмосковье

Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Подмосковье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

С заявлением о безвестном исчезновении погибшей к правоохранителям обратились ее родственники. Во время поиска ее тело удалось обнаружить в лесополосе.

«Следователями и криминалистами проведены допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование и установление всех обстоятельств и лица, причастного к убийству продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, задержана женщина, которая до смерти избила собственную 86-летнюю мать. Смертельная драка между ними произошла во время конфликта, причины которого общественности не раскрываются.