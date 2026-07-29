Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины возбуждено в Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

С заявлением о безвестном исчезновении погибшей к правоохранителям обратились ее родственники. Во время поиска ее тело удалось обнаружить в лесополосе.

«Следователями и криминалистами проведены допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование и установление всех обстоятельств и лица, причастного к убийству продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, задержана женщина, которая до смерти избила собственную 86-летнюю мать. Смертельная драка между ними произошла во время конфликта, причины которого общественности не раскрываются.