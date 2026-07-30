Убитая в Подмосковье Наталья Божук участвовала в конкурсах красоты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пропавшая на прогулке с собакой жительница Одинцово, Наталья Божук, была участницей конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017». Об этом сообщают РИА Новости. Тело женщины обнаружили накануне. По факту убийства 39-летней Божук возбуждено уголовное дело.

Агентство изучило соцсети погибшей. Из них следует, что Божук взяла в вышеупомянутом конкурсе титул «Миссис Очарование». После участия в конкурсе женщина стала организатором собственного - «Миссис-Сахалин 2018», а также модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.

Известно, что погибшая руководила модельным агентством Elit Model Sakh, интересовалась модой, психологией и имиджем. В социальных сетях она также рассказывала, что окончила Высшую школу «Останкино».

Как KP.RU писал ранее, в Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук. Последний раз близкие общались с ней 17 июля. В пятницу девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна и с тех пор перестала выходить на связь.