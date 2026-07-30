Один человек погиб в ДТП, произошедшем на 30 км МКАД Фото: прокуратура Москвы.

В четверг, 30 июля, в ДТП на 30 км МКАД столкнулись пять транспортных средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, один человек погиб.

«Прокуратура Южного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погиб человек», - говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты проверки контролирует прокуратура. По информации столичного Дептранса, движение на данном участке затруднено как минимум на пять км. Водителей просят искать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек, 14-летнего подростка и 21-летнего юноши, возбуждено в Люберцах. Несовершеннолетний не справился с управлением машины марки «Чанган» и врезался в припаркованный на обочине грузовик.