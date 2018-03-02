На экс-участкового, который проигнорировал заявление жены "подмосковного Отелло", завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:35 2018-03-02T14:39:34+03:00

Полицейский отказался возбудить на угрожавшего Рите Грачевой супруга, а через два тот вывез женщину в лес и отрубил ей руки

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Пока полным ходом идёт расследование по делу «подмосковного Оттело», под следствие попал косвенно имеющий к этой истории участковый. Точнее, теперь уже бывший участковый.

Напомним, 10 декабря 2017 года житель Серпухова Дмитрий Грачёв вывез жену Риту в лес и отрубил ей руки. Из ревности. После трагедии стало известно, что мать двоих детей-дошкольников ещё за месяц до этого писала заявление в полицию - Грачев угрожал ее убить, приставлял к горлу нож. Участковый сначала уговаривал женщину не подавать заявление, но в итоге его принял. И ничего не сделал. Это уже позже подтвердила служебная полицейская проверка. Участкового уволили, его начальникам вроде как внесли в личные дела выговоры. Адвокаты Риты Грачевой писали в различные ведомства, требуя завести на экс-полицейского уголовное дело по статье «халатность». Сегодня Следственный комитет сообщил, что дело возбуждено.

В декабре 2017 года житель Серпухова Дмитрий Грачёв вывез жену Риту в лес и отрубил ей кисти рук.

- По данным следствия, 11 ноября 2017 года участковому было поручено проведение проверки по заявлению Маргариты Грачевой об угрозах убийством, поступающих от ее супруга, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - При проведении проверочных мероприятий, полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев. В отношении Дмитрия Грачева не проведена должным образом профилактическая работа. 20 ноября 2017 года участковым вынесено постановление о проведение в отношении Грачевой судебно-медицинской экспертизы, при этом до окончания срока проверки данное постановление о производстве судебной экспертизы в экспертное учреждение не предоставлено, Грачева не была с ним ознакомлена и соответственно не была обеспечена ее явка для очного освидетельствования. В результате 8 декабря участковым, без достаточности проведенных проверочных мероприятий вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Грачева состава преступления.

Напомним, через два дня после этого отказа Грачёв отрубил жене руки...

Дмитрий Грачев в помещении суда.

Решение СК о возбуждении уголовного дела на бывшего участкового «Комсомольской Правде» прокомментировала мама Риты Грачевой Инна Шейкина. (Они с Ритой сейчас находятся в Германии, где пострадавшей от мужа женщине делают протез).

- Как мы к этому относимся? Лично я - может после этого такие же участковые хоть кому-то помогут, отнесутся повнимательнее к заявлениям. Рита примерно также... Она не кровожадна, мы сейчас об этом, если честно, не думаем... Учимся жить по-новому... Мне часто пишут разные женщины. Одна из них писала, что когда подала заявление о побоязливее от бывшего мужа, участковый не только поговорил с мужем, но и задержал его на 15 суток. Значит, теоретически это возможно? А просто отмахнуться и закрыть дело - это неправильно...

Отметим, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 (Халатность). Что грозит бывшему полицейскому? Штраф до 120 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подмосковному Отелло, который отрубил жене руки, предъявили обвинение по ещё одной статье

Стали известные новые детали расследования дела «подмосковного Отелло». Напомним, трагедия произошла в городе Серпухов 10 декабря. 26-летний грузчик Дмитрий Грачев вывез свою жену в лес и отрубил ей руки. Врачам чудом удалось пришить Маргарита Грачевой левую руку, вместо правой кисти у нее теперь будет протез... (подробности)

КСТАТИ

Женщина, которой ревнивый муж отрубил руки, хочет подать на участкового в суд о ее пожизненном содержании

Напомним, женщина подала на развод. Грачев был против, несколько раз распускал руки, пытаясь выбить из Риты имя несуществующего любовника. Примерно за месяц до ЧП он уже вывозил пока еще законную жену в лес - угрожал ножом. После этого Маргарита пошла к участковому и написала заявление. По словам женщины, участковый позвонил Грачеву только через 19 дней и ограничился внушением через телефон. Результаты служебной проверки подтверждают: отреагируй участковый по всей строгости, с заявлением уголовного дела, трагедии могло бы и не случиться (подробности)

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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В этой истории до сих пор много белых пятен. Почему девочка из интеллигентной семьи выбрала мальчика из неблагополучной, которого даже из школы исключили за поведение? Действительно ли за месяц до трагедии Рита писала заявление в полицию - после того, как он вывез ее в лес первый раз и угрожал ножом? И могла ли она за шесть лет совместной жизни ни разу не заподозрить, что живет с настоящим садистом?(подробности)