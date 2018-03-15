В Подмосковье задержали предпринимателя, из-за которого, по версии следствия, стая собак загрызла мужчину

15 Март 23:45 2018-03-15T23:49:56+03:00

Восемь беспризорных псин набросились на 19-го Олега Шушунова и загрызли его насмерть Фото: ВКонтакте

Оказывается, в районную администрацию поступали жалобы на бездомных псов, но их никто не отлавливал

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Продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по статье «халатность» сразу после громкого ЧП в Истринском районе Подмосковья. Напомним, в ночь на 11 марта в посёлке Курсаково восемь беспризорных псин набросились на 19-го Олега Шушунова и загрызли его насмерть. Через несколько часов те же собаки кинулись на 26-летнюю женщину, однако её удалось спасти. Местный житель выбежал на крик и разогнал безумную стаю лопатой. Этот случай в очередной раз разделил общество на две половины. Одни говорят, что псы в этой ситуации не виноваты и, если бы не человеческое равнодушие, они бы не превратились в дикую свору. Другие уверены, что бездомных собак нужно отстреливать, иначе они так и будут нападать на людей.

В администрации Истринского района сразу после трагедии сообщили, что в этом году жалоб на беспризорных псин не было. Однако по информации областного управления Следственного комитета, люди обращались за помощью и защитой, причём не единожды.

- Только из посёлка Курсаково поступило 34 жалобы, - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Врадий. - У администрации Истринского района есть договор с индивидуальным предпринимателем, который должен был обеспечить отлов бродячих собак. Но этого не сделал.

В СК возбудили ещё одно уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека». Предпринимателя задержали и допросили.

- Свою вину мужчина не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало, - рассказала Врадий. - В администрации утверждают обратное. И говорят, что все жалобы были перенаправлены подрядчику.

Также напомним, что погибший мужчина был гражданским мужем племянницы Юрия Лозы. Известный певец неоднократно выразил возмущение по поводу этого случая и сказал, что ситуацию с бездомными животными в стране нужно срочно менять.

Олега Шушунова похоронили на Глебовском кладбище 14 марта.

- Людей пришло гораздо больше, чем я ожидал, так как парнем он был действительно хорошим, - написал на своей странице в Фейсбуке Юрий Лоза. - Добрым, весёлым и приятным в общении. Нереальность происходящего, казалось, висела в воздухе, ведь понять умом - как такое могло случиться в тридцати километрах от Москвы, абсолютно невозможно.

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