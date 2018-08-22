СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-22T17:09:51+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Горе люковое: кто и зачем ворует в Москве колодезные крышки.

- Влюбленные сын депутата и дочь поварихи совершили самоубийство, сковав себя наручниками.

- Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы.

- В столице объявили о закрытии купального сезона.

- Новые автоматы в подземке отличаются от старых, как «Мазерати» от «Жигулей».

- Навигация московского метро: названия старые, таблички новые.

- По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке.