Влюбленные сын депутата и дочь поварихи совершили самоубийство, сковав себя наручниками
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Горе люковое: кто и зачем ворует в Москве колодезные крышки.
- Влюбленные сын депутата и дочь поварихи совершили самоубийство, сковав себя наручниками.
- Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы.
- В столице объявили о закрытии купального сезона.
- Новые автоматы в подземке отличаются от старых, как «Мазерати» от «Жигулей».
- Навигация московского метро: названия старые, таблички новые.
- По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке.
Влюбленные сын депутата и дочь поварихи совершили самоубийство, сковав себя наручниками
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