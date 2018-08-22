Собянин: «Умный снос» станет стандартом программы реновации пятиэтажек

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-22T17:28:38+03:00

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Обновление кварталов старых пятиэтажек в Москве ускоряется. В феврале этого года стартовало переселение жильцов из первых двух хрущевок программы реновации - на улице Константина Федина, дома 3 и 5 в Северном Измайлове («Комсомолка» подробно писала об этом).

А сегодня, 22 августа, мэр Сергей Собянин осмотрел работы по сносу первого дома реновации - полностью отселенного дома № 5 на улице Константина Федина.

Переселенцы хотя и с грустью смотрели на полуразрушенные стены своих квартир, но радость от новоселья не скрывалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не жалко вам своего дома? - спросил Собянин у жильцов пятиэтажки.

За несколько минут до этого переселенцы хотя и с грустью смотрели на полуразрушенные стены своих квартир, но радость от новоселья не скрывали.

- Немного жалко, вся жизнь здесь прошла, - хором ответили новосёлы.

«Умный снос» станет стандартом программы реновации пятиэтажекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ваш дом не пропадёт, - успокоил мэр. - Мы его аккуратно разбираем, стекло отдельно, дерево отдельно, пластик, металл и кирпич отдельно. Все материалы пойдут дальше на переработку и на вторичное использование. Это так называемая технология "умной" разборки для того, чтобы не просто разрушить и на свалку вывезти, а применить с пользой. Частичка вашего дома будет где-то в других домах, на дорогах и стройках.

Собянин поинтересовался у жителей, как проходил переезд в новые квартиры, были ли там неполадки, помогали ли пенсионерам и инвалидам. Оказалось, у переселенцев не было никаких замечаний.

- Мы сейчас присутствуем при историческом событии - сносе первого дома по программе реновации, - сказал Сергей Собянин. - Всего год прошёл с того времени, как было принято законодательное решение о реновации. За эти месяцы мы утвердили списки сносимых домов, адреса 250 стартовых площадок, начали переселение, уже разрабатываем градостроительную документацию для новых кварталов.

Встреча жителей с мэром по традиции завершилась совместной фотографией на память. А потом желающие могли понаблюдать, как мощная строительная техника крушит ветхую хрущевку. Чтобы "поймать" летящую при снос дома пыль, площадку постоянно поливают из водяной пушки, а также с помощью шлагов из поливомоечной машины. Посмотреть есть на что!

Огромная клешня экскаватора, словно Годзилла, размахивалась и со всей силы кромсала стены с обоями веселенькой расцветки. "Видимо, там была прихожая, а в этом месте - комната", - рассуждали зеваки, выглядывая из-за забора. Внутри одной из квартир на стене видно было детские рисунки и надпись "Пока, квартира. Алена и дед". В какой-то момент из облаков прорвалось и ослепительно засверкало солнце, и в струях воды из водяной пушки заиграла разноцветная радуга. Все вокруг ахнули.

Со страшным грохотом, поднимая облако пыли, сыпался старый дом. Старое уступало место новому. На месте снесенной пятиэтажки в будущем могут построить современный комфортный дом для следующих переселенцев из соседних хрущевок.

Все материалы пойдут дальше на переработку и на вторичное использованиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, отселение пятиэтажки 1961 года постройки на улице Константина Федина, д. 5 проходило с 10 февраля по 14 июля этого года. А с 1 августа началась подготовка здания к сносу. За это время в квартирах демонтировали входные железные и деревянные двери, стеклопакеты на окнах, сантехнику, вынесли остатки старой мебели и вещей, брошенных некоторыми жильцами за ненадобностью. Жители пятиэтажки – всего 80 семей - получили новые квартиры в новостройке в 200 метрах от своих старых квартир. Теперь домашний адрес у них - 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Подробнее о том, что такое «умный снос» по программе реновации, - см. «Конкретно».

В столице начался разбор первой хрущевки по реновацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Так выглядит "умный" снос дома

После сноса одного пятиэтажного жилого дома серии 1-511 из четырех подъездов получается 9,5 тысяч тонн отходов. На переработку уйдет до 100 процентов этого строительного мусора.

Общая площадь сносимой хрущёвки на улице Константина Федина составляет 3,5 тыс. кв. м, высота – 15,3 метра.

Здание – блочное, бескаркасное, с несущими продольными и поперечными внутренними стенами толщиной 120 мм из тяжелого бетона и навесными наружными стенами.

Восемь шагов разборки дома:

1. Сначала выносят инженерные коммуникации.

2. Затем снимают покрытие стен, полов и потолков.

3. Отдельно убирают сантехнику.

4. Потом освобождают оконные и дверные проемы. Все вторичные материалы сортируют прямо на площадке в отдельные контейнеры - стекло, металл, твёрдый бытовой мусор.

5. Вытаскивают брошенную жильцами старую мебель, технику и ненужные вещи. Например, из пятиэтажки на Константина Федина вынесли 30 мусорных контейнеров. Один контейнер вмещает 20 кубов отходов.

6. Последней в доме исчезает кровля.

7. Отходы сортируют и раздельно складывают на стройплощадке. На все перечисленные этапы уходит около 10 дней.

8. Только после этого сносят «скелет» здания. Для этого используют экскаватор со специальными гидравлическими демонтажными ножницами. Эти «щипчики» нарезают дом на небольшие по весу и размеру части. На эту работу тратят до 15 рабочих дней.

Потом отходы от сноса дома увозят на полигон рядом с Хованским кладбищем, где установлена бетонодробилка. На ней будут разрушать все бетонные конструкции и вторсырьё. Потом эти мелкие фракции используют при строительстве дорог или других домов.

ЧЕТЫРЕ НАИВНЫХ ВОПРОСА ОБ «УМНОМ» СНОСЕ ДОМОВ

На вопросы читателей «Комсомольской правды» ответили глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский и представители Московского фонда реновации.

1. Правда ли, что из-за сноса домов реновации в городе появятся миллионы тонн мусора и тысячи самосвалов с отходами?

- Сейчас все подлежит вторичной переработке благодаря технологии «умного» сноса. В том числе даже цемент в железобетонных конструкциях. Его дробят в щебень разного размера, потом используют в строительстве, например, дорог. Такой щебень можно пустить на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном. Сейчас много технологий, которые позволяют перерабатывать практически 100 процентов отходов, полученных при сносе.

2. Сколько всего хлама получится от пятиэтажек?

- Давайте посчитаем. В Москве ежегодно образуется 20 миллионов тонн отходов. Из них 7,5 миллиона - твердые бытовые отходы, то есть в основном мусор из жилых домов и прочие коммунальные отходы. Более 10 миллионов тонн - строительные отходы, то есть грунты и остатки снесенных конструкций. Возьмем примерную цифру в 30 миллионов тонн мусора, который может получиться в столице за 20 лет программы реновации. Если разделим, то получим 1,5 миллиона тонн дополнительных строительных отходов в год. То есть к нынешним 10 миллионам тонн прибавится всего лишь 1,5 миллиона тонн. Неужели город с этим не справится? Дома в Москве сносятся каждый год. У нас нет с этим серьезных проблем.

3. Куда прятаться от шума и пыли во время сноса?

- При «умном» сносе пыль улавливают с помощью так называемой водяной пушки. Ее "питает" поливомоечная машина, которая со скоростью 60 литров в секунду создаёт мелкодиспенсерное облако. Вода станет преградой для пыли.

За границы стройплощадки пыль не разлетается. Грохот снижают с помощью специальных шумозащитных экранов, которые ставят с торцов дома, и менее громкой строительной техники. В выходные снос временно останавливают, чтобы не мешать жителям.

4. Что будет с деревьями рядом с площадкой сноса?

Сохраняемые на участке сноса старые деревья спрячут в защитные короба. Если какие-то посадки пострадают, то по соседству взамен появятся новые саженцы.

ВАЖНО!

Что получают жильцы сносимых хрущевок

В новой квартире:

- в прихожей - металлическая входная дверь с глазком, дверным звонком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. На полу - керамогранит или ламинат. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет). В некоторых квартирах, например, в однушках и двушках - есть ниша для небольшой кладовки или гардеробная;

- в санузлах - ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины. В каждой квартире в сантехническом люке в туалете - мини-пожарный рукав. Стены - керамическая плитка от пола до потолка. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключен ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. В 2-комнатных квартирах - ванная и туалет раздельные, а в однушке - совмещенный санузел;

- в комнатах - на стенах светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 3 - 4 лампочки в зависимости от метража комнаты. В каждой комнате - минимум 4 - 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

- на окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания и москитной сеткой. Около окна на стене - клапан вентиляции с возможностью самостоятельного регулирования притока воздуха. На батареях отопления - датчики регулировки температуры и передачи данных расхода тепла в единый диспетчерский центр управляющей компании.

- межкомнатные двери - из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками. На кухне во всех квартирах - двери со стеклянными вставками;

- на кухне - на полу керамогранит или ламинат. В рабочей зоне на стене - «фартук» из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам в общем не менее 8 розеток для бытовой техники. В зависимости от серии дома в некоторых квартирах на верхних этажах - из кухни сделан дополнительный вход в одну из комнат. А в некоторых однушках - небольшие треугольные эркеры на окнах кухни. Балкон с остеклением.

Во дворе новостройки:

- на первых нежилых этажах - место под магазины, службы быта, отделения банков и другие полезные для жителей сервисы;

- двор полностью благоустроен, есть детская площадка, спортплощадка с уличными тренажерами, лавочки, фонари. Вокруг дома высажены газоны и деревья;

- для жителей дома - наземные бесплатные парковки в среднем на 15 - 20 мест, из них минимум два - для инвалидов. Плюс есть дополнительные бесплатные места около дома вдоль улицы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

За увеличенную площадь квартиры доплачивать не нужно

- Положенная по закону квартира в новостройке взамен сносимого жилья выдается всем участникам программы реновации бесплатно и при их желании в собственность, - объясняют в мэрии Москвы. - При этом новые бесплатные квартиры по площади примерно на 20 процентов больше. Количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке. Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, туалета). Доплачивать за такое увеличение площади не потребуется.

Но для участников реновации, желающих расширить квартиру сверх положенных бесплатных метров, действуют утвержденные Сергеем Собяниным правила. Доплату нужно будет внести только за «лишние» метры. Их высчитывают по специальной формуле. При этом цена будет рыночной. Ее утверждают для конкретного дома по расчетам независимых оценщиков (стоимость квадратного метра в конкретных домах реновации можно посмотреть на сайте Стройкомплекса Москвы - ‪stroi.mos.ru‬ и на сайте Московского фонда реновации жилой застройки - ‪fr.mos.ru‬). Здесь указаны все выставленные в свободную продажу квартиры в домах реновации.

Есть и нюанс - если положенная бесплатная квартира окажется по жилой площади чуть меньше, чем старая, тогда при желании переселенцы могут получить вместе с квартирой еще и доплату за недостающие метры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для участников программы реновации составили памятку

В ней переселенцам объясняют правила приемки новой квартиры

В мэрии Москвы разработали памятку для тех, кто получает новое жилье по программе реновации.

- С помощью этой памятки мы хотим объяснить каждому участнику программы реновации порядок приемки квартиры, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. – Инструкцию будут выдавать жителям вместе с документами при оформлении Департаментом имущества Москвы проекта договора мены квартиры.

По его слова, в памятке в двух разделах подробно расписаны действия жителя. К примеру, если во время осмотра предложенной для переселения квартиры у новосела нет замечаний, то его пригласят подписать договор мены. Если же переселенца что-то не устраивает, то он в день осмотра должен сообщить об этом ответственному представителю управляющей компании. В этот же день должен пройти комиссионный осмотр квартиры с участием самого жителя, представителя управляющей компании и представителя генподрядчика. После составления акта осмотра с фиксацией жалоб представители управляющей компании и генподрядчика должны устранить замечания. При этом не требуется замена материала или оборудования, то на решение проблемы отводится семь дней.

Если же без замены стройматериалов или оборудования не обойтись, тогда представители управляющей компании и генподрядчика должны назвать конкретные сроки ремонта и согласовать их с жителем. После того, как наведут порядок в квартире, проводят повторный комиссионный осмотр и составляют акт об устранении замечаний и отсутствии претензий со стороны жителей.

- Не стоит беспокоиться, если вы сразу не обнаружите какие-то дефекты, - успокоил переселенцев Сергей Левкин. - Повторно обратиться в управляющую компанию для устранения замечаний можно в течение двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию.

Этот порядок действует как для жителей, которые получают равнозначное жилье при сносе дома, так и для тех, которые покупает квадратные метры по реновации за доплату.

ЦИФРЫ

В программу реновации в Москве попал 5 171 дом. В них около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек. Реновация в городе продлится до 2032 года.

В списке стартовых площадок 242 адреса во всех округах столицы. В 2018 - 2019 годах планируется построить 59 домов, до 2021 года - еще 183.

Сейчас готовы 33 ранее построенных стартовых дома. Из них 12 домов-новостроек уже заселяются жителями 15 трехэтажных и пятиэтажных домов. В новые квартиры переехали 373 семьи. Всего в сносимых домах на начало переселения проживало 1117 семей (2,6 тыс. человек).

НА ЗАМЕТКУ

Откуда и куда переезжают

Переселение жителей по программе реновации в Москве началось в феврале 2018 года:

- с 10 февраля 2018 г. - в Восточном округе 1 новостройка - 5-я Парковая ул., д. 62Б; 2 пятиэтажки - улица Константина Федина, д. 3 и д. 5 (отселен);

- с 7 апреля 2018 г. - в Западном округе 4 новостройки – проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 и д. 69, улица Красных Зорь, д. 59Б, улица Гжатская, д.16, корп. 1; 5 пятиэтажек – проспект Вернадского, д. 75, улица Гродненская, д. 7 и д. 9, улица Красных Зорь, д. 23 и д. 25;

- с 9 июня 2018 г. - в Северо-Восточном округе 4 новостройки – улица Полярная, д. 1, корп. 2, улица Дежнева, д. 26, улица Летчика Бабушкина, д. 39 и д. 41; 3 пятиэтажки - улица Полярная, д. 3, корп. 1, улица Осташковская, д. 9, корп. 2 и корп. 3;

- с 14 июля 2018 г. - в Юго-Западном округе 2 новостройки - улица Изюмская, д. 49, корп. 2 и д. 55, корп. 1; 3 трехэтажки - улица Краснолиманская, д. 21, д. 23 и д. 25;

- с 21 июля 2018 г. - в Западном округе 1 новостройка – проспект Вернадского, д. 58; 2 пятиэтажки - улица Удальцова, д. 49 и д. 51.

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