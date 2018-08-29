Реновация пятиэтажек в Москве: В список стартовых площадок добавили новые адреса

СЕГОДНЯ 19:26 2018-08-29T19:27:54+03:00

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Сегодня, 29 августа, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, расширяющее список стартовых площадок для строительства новых домов по программе реновации.

Теперь добавлены 15 адресов в перечень кварталов, в границах которых находятся существующие или подлежащие образованию земельные участки для стартовых домов участников реновации в 2017 - 2021 годы. При этом из списка вычеркнули один адрес в Даниловском районе Южного округа столицы - Проектируемый проезд 4062, д. 8.

В итоге сейчас в перечне 256 стартовых площадок (раньше было 242 адреса). Новые участки нашли в районах Бескудниковский, Молжаниновский, Южное Медведково, Гольяново, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово, Нижегородский, Можайский, Крюково, а также в поселке Щапово (Щаповское), Первомайском районе и в Щербинке в Новой Москве (полный список адресов - на сайте мэра Москвы).

Напомним, на прошлой неделе в Восточном округе столицы начался снос первой отселённой хрущёвки по программе реновации - дома № 5 на улице Константина Федина в Северном Измайлове ("Комсомолка" подробно писала об этом). Все старые дома при реновации будут сносить по технологии "умный снос", то есть при разборке на вторичное использование отдадут такие материалы, как бетон, стекло, дерево, керамическая плитка, провода, санфаянс.

В программу реновации в Москве попал 5 171 дом. В них около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек. Реновация в городе продлится до 2032 года.

В 2018 - 2019 годах планируется построить более 60 домов, до 2021 года - еще более 180. Сейчас готовы 33 ранее построенных стартовых дома. Из них 12 домов-новостроек уже заселяются жителями 15 трехэтажных и пятиэтажных домов. В новые квартиры переехали 373 семьи. Всего в сносимых домах на начало переселения проживало 1117 семей (2,6 тысячи человек).

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