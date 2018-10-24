2018-10-24T16:17:39+03:00
Общество

Для Сережи, найденного в Подмосковье, нашли временную приемную семью

Если биологические родители не объявятся в течение шести месяцев, ребенок останется с новыми мамой и папой [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: из личного архива Ксении Мишоновой.Фото: из личного архива Ксении Мишоновой.
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Тысячи неравнодушных жителей страны, которые пристально следят за судьбой полуторогодовалого Сережи, найденного в Подмосковье 14 октября, могут быть спокойны. Ребенок был передан в приемную семью.

Больничную палату мальчик сменил на уютный загородный дом в одном из городов Подмосковья. Тут и огромная лужайка с детской площадкой, и горы игрушек, и даже собственная комната. Помимо родителей у него теперь есть два брата и две сестры.

- Это многодетная семья с опытом воспитания опекаемых деток. Конечно, адаптация займет время, но я уверена, что этот процесс пройдет быстро. Пока речь идет о ресурсной или временной семье, но она может стать постоянной, - сообщила «КП» детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Ничей.Сашку бросили родители. Одного, в чужом подъезде. Теперь он ничей.

Уже сегодня, 24 октября, правозащитница лично навестит Сережу. Тем временем у биологических родителей мальчика есть всего шесть месяцев на то, чтобы заявить о своих правах на ребенка. В противном случае они будут лишены родительских прав.

Имя мамы мальчика хоть и установлено, но держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что это жительница Московской области.

- Мы не разглашаем данные в интересах следствия, - пояснили «КП» в СУ СК РФ по Московской области.

Изначально рассматривалась в том числе и криминальная версия исчезновения женщины. Однако, как пояснили источники близкие к следствию, сейчас она отошла на второй план. Скорее всего, горе-мамаша сама скрывается от правоохранительных органов.

Напомним, по факту оставления ребенка в опасности ранее было возбуждено уголовное дело. Кроха действительно оказался в беспомощном состоянии. Холодным октябрьским утром заплаканного мальчишку нашли жители одной из многоэтатажек подмосковного города Щелково. Они вызвали полицию и скорую. Почти две недели мальчик провел в детской больнице в Монино. Там его лечили от обычного ОРВИ. Фотографии маленького потеряшки облетели соцсети. Десятки семей выразили желание усыновить улыбчивого мальчугана. Тем временев волонтеры и сотрудники полиции активно искали его родную маму. Поиски так и не увенчались успехом.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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Улыбается на имя Саша, знает назначение горшка и без капризов ложится в кроватку при слове «спать». А еще, как мячик, прыгает на руки ко всем взрослым без разбора — хоть к полицейским, хоть к врачам. Этого симпатичного мальчугана полутора-двух лет от роду 14 октября обнаружили жильцы одной из пятиэтажек Щелково (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Личность мамы малыша, найденного в Подмосковье, удалось установить

Вся страна переживает за судьбу малыша, который был найден в Подмосковье 14 октября. Все это время кроха, которому врачи дали имя Саша, находится в больнице города Монино. Фотографии мальчика облетели социальные сети, да и шумиха в прессе оказалась весьма кстати (подробности)

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