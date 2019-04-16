У столичных птиц начался конфетно-букетный период

Стоило в Москве потеплеть, как на улицу потянулись влюбленные парочки, которым надоело ютиться по кинотеатрам и кафешкам. Хочется уже весеннего воздуха и прогулок под липами. И, кстати, не только людям. Птицы тоже способны на возвышенные чувства. В эти апрельские деньки они активно ищут пару и даже дерутся за свою любовь.

СОЛОВЬИ И СТРИЖИ, ПРИЛЕТАЙТЕ СКОРЕЙ

Вы только представьте себе. Парк. Утро. На ветке рябины сидит дрозд. И, как заморский принц, строго осматривает потенциальных зазнобушек. А те и глазки ему строят. И с места на место перелетают. И ласково посвистывают:

- Филипп-филипп, приди-приди, чайпить-чайпить...

У других пернатых все наоборот - самка выбирает жениха. Конкуренция в этом деле самая высокая.

Это нам кажется, что птички поют просто так. А на самом деле, в этих ветках и кустарниках плетутся интриги и любовные треугольники. После того, как все случается, пара погружается в болотистый однообразный быт. А именно - вьёт гнездо для будущего потомства.

- В Москву уже вернулись скворцы, дрозды, грачи, водоплавающие, овсянки, камышовки, жаворонки, жуланы, чеглоки, конюки, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» и орнитолог Вадим Мишин. - На подлёте стрижи, пеночки, соловьи, чибисы. Последние ребята предпочитают леса Подмосковья, нежели каменный мегаполис. Отношения все эти популяции и, правда, строят по-разному. Ну а что вы хотели? Живые существа. Кукушки, как известно, вообще ничего не вьют. А подкладывают яйца в те гнезда, где уже есть кладка.

По словам Мишина, поведение птиц бывает непредсказуемым. Скажем, бывали случаи, когда до средней полосы России долетали сипухи (сугубо южные птицы). Или, например, прошлой зимой по московским лесопаркам рассекали полярные совы.

У аистов и цаплей, которые тоже уже в Подмосковье, букетно-конфетный период проходит без особых приключений. Ибо это моногамные птицы. И их вторые половины предопределены заранее.

- Бывает даже такое, что самка прилетела, а самец ещё нет, - улыбается орнитолог. - И она его терпеливо и верно ждёт. Как из армии.

Там же, над подмосковными лесами, началась весенняя тяга вальдшнепов, которые хоркают и цыкают. Они, давно воспетые русскими писателями, перелетают небольшими группами. И только вечером.

Ещё один товарищ, который уже тоже вернулся, это козодой. Размером чуть больше дрозда, он предпочитает резвиться ночью. И питается насекомыми. Своё необычное название получил из-за необычного запаха. Зев птицы благоухает козьим молоком. В давние годы эту невинную птицу считали колдовской, всерьёз полагая, что она по ночам выдаивает коз. И те остаются с пустым выменем.

Популяция воробьев уменьшается из года в год. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

КУДА ИСЧЕЗЛИ ВОРОБЬИ

Ещё одна тема, которая часто проскакивает в столичных СМИ - куда девались воробьи. Эти чирикающие комочки, которых во всякие времена было больше, чем людей. А тут на какое-нибудь Ясенево с населением 180 тысяч человек и сотни голов не наберется.

Есть предположение, что воробьи прячутся сознательно и сами наводят таинственности. Однако орнитологи говорят, что их популяция, действительно, уменьшается. Из года в год.

- Дело в том, что они любят всякие потайные местечки, - рассказывает Вадим Мишин. - Забиться, например, под шифер. Или в какую-нибудь дырку в бетоне. А в современной Москве с ее благоустройством таких норок все меньше и меньше. Ну и, конечно, кормовая база в городской среде не самая благоприятная. Разнотравье стрижётся. А сейчас ещё снег растаял. Он же со всеми этими примесями от реагентов. Плюс некоторые участки моют шампунем, а это химия. Личинки насекомых отравлены. Птицы их наедаются и дохнут. Кстати, это касается не только воробьев. Но и других птиц. Увы, но по-другому в большом городе не получается.

По мнению орнитолога, чтобы популяции не сокращались, пернатых надо подкармливать. Причём круглый год.

Если вы начали подкармливать птиц в определенном месте, не бросайте это дело.Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧЕМ КОРМИТЬ

Как утверждают в птичьем приюте, сейчас для пернатых есть три основных угощения, от которых у них, что называется, вырастут крылья.

- Традиционные сырые семечки (несоленые).

- Творог (совершенно любой, можно даже самый дешёвый).

- И отварная гречневая каша, перемешанная с сырой натертой печенью (это лакомство возвращает к жизни даже откровенных задохликов).

КОРМУШКУ ПРОЩЕ КУПИТЬ

Если времени мало, а птицам хочется помочь, то лучше не заморачиваться и купить кормушку в любом супермаркете. Цены начинаются от 110 рублей и доходят до одной тысячи (из прозрачного экологичного пластика и высокой устойчивостью к ненастной погоде).

- Некоторые проявляют смекалку и вешают на дерево самые неожиданные предметы, - смеётся Вадим Мишин. - Например, у нас в «Сокольниках» висит кормушка, сделанная из подставки для туалетного ёршика.

Птицы, разумеется, понятия не имеют, что это за пластмасска. Да и, может быть, она не использовалась по назначению.

- Можно и обычную баклажку разрезать и повесить, - добавляет орнитолог. - Только лучше загнуть края или обмотать изолентой. Чтобы птица не порезалась. Самое главное, помните. Если вы начали подкармливать пернатых в определенном месте, не бросайте это дело. Они же привыкают и ждут.

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Как выяснилось, ничто человеческое птицам не чуждо. В том числе усталость, грустное настроение и даже депрессия. Пернатые впадают в нее во время резкой смены погоды и атмосферного давления. Например, в минувшую пятницу было плюс три, а уже в субботу минус четыре. После такого температурного скачка снегири и свиристели сидят, нахохлившись, на ветках и не хотят никого видеть. Ощущение острой тоски и тревоги лишает птиц аппетита и тяги к жизни. Обычно такое бывает после просмотра программы «Давай поженимся» (подробности).