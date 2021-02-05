Налево пойдёшь - на спектакль попадёшь, направо - прививку сделаешь: В Москве вакцинируют в ТЦ и театрах

Прививку можно сделать в ТРЦ "Океания" Фото: Павел КЛОКОВ

Рассказываю. Улица Большая Никитская. Музыкальный театр «Геликон-опера». Вы заходите в бывшую дворянскую усадьбу, построенную в лучших традициях античной архитектуры. Кланяетесь охраннику. Надеваете медицинскую маску. И, немного опешив от декора, по возможности, вальяжно следуете в соседний зал.

Белоснежные люстры. Диваны и кресла, обтянутые зелёной кожей. Изысканные столики на изогнутых ножках. Тяжелые шторы, напоминающие кулисы. Картины, зеркала, мрамор.

Музыкальный театр «Геликон-опера» приглашает на прививки Фото: Павел КЛОКОВ

Не хватает только английской королевы, которая вышла бы из-за угла и, схватив меня за ухо, лично вывела обратно на улицу. Со словами:

- Нечего всякой челяди слоняться по таким местам. Хоть бы ботинки почистил, сволочь.

Однако вместо Елизаветы II ко мне вышла добрая и вежливая девчушка, похожая на стюардессу. Туфельки, юбка чуть выше колена, белая рубашка, красный жилет. Бегло вгляделась в моё пролетарское лицо. Поняла, что я на вакцинацию, а не Стравинского слушать. Дала анкету. Всё объяснила. В том числе, и то, что через три недели ту же самую прививку придётся повторить, причём здесь же - в музыкальном театре.

В "Геликон Опера" ждешь своей очереди на вакцинацию в прекрасных интерьерах. Фото: Павел КЛОКОВ

Я с благодарностью улыбнулся, позабыв, что на мне медицинская маска.

Плюхнулся на диванчик. Открыл журнал. Сижу, наблюдаю как Штирлиц.

Народ ломится как на распродажу одежды. За десять минут - шесть новых посетителей.

Живая очередь не застаивается. Пятнадцать минут - на документацию (с собой достаточно иметь только паспорт), десять - на осмотр врача, и пять - на прививку.

Бесплатные маски и перчатки Фото: Павел КЛОКОВ

Волонтеры мне рассказали, что десять процентов от общего количества людей - иностранцы. Многие радуются, что оказались в столь непростое время в России, потому как здесь «Спутник V» доступен как хлебушек, чего не скажешь о других государствах, даже соседних.

Если очередь больше пятнадцати человек, можно перейти в атриум (соседнее помещение) и посмотреть фрагменты геликоновских спектаклей. Я минут пятнадцать смотрел, ничего не понял, но остался доволен.

Вообще праздничная обстановка театра действует положительно. В отличие от унылых стен поликлиники. Чувствуешь себя культурным человеком. И даже готов пропустить своего соседа вперёд. Настолько нравственно очищаешься. Чего не скажешь о больнице. Где некоторые пациенты стоят возле кабинета с палкой. На тот случай, если кто попытается просто спросить.

Почти шучу.

Адрес: ул. Большая Никитская, 19/16, строения 1-2, ст. м. «Арбатская».

Живая очередь на прививку не застаивается. Фото: Павел КЛОКОВ

БЕЗ ПРИВИВКИ СТРАШНО В МАГАЗИН ВЫЙТИ

Торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте огромен как «Титаник». 200 магазинов, 1100 парковочных мест, рестораны, салоны красоты, фонтан, кинозалы... и теперь ещё пункт вакцинации от коронавируса, куда также можно прийти без записи с одним только паспортом. Помещение выделили подальше от всей движухи - на верхнем четвертом этаже.

Обстановка чем-то напоминает «Депо» на Лесной. Приглушенный свет, современная икеевская мебель, стойка регистрации. Девчонки тоже все вежливые как на подбор, как будто после специальных курсов. Хоть бы одна цокнула языком.

В пункт вакцинации от коронавируса можно прийти без записи с одним только паспортом. Фото: Павел КЛОКОВ

Процедура уже знакомая. Снимаем курточку. Заполняем анкетку. Даём медработнику паспорточек. Проходим к врачу на осмотрик. И прививаемся.

На моих глазах в пункт вакцинации пришли два друга лет по 25 каждому. Один хмурый как старый индеец. А второй наоборот - разговорчивый как Попандопуло.

- Мы, - говорит, - по работе ездим по всей России. А в регионах инфицированных тоже полно. И заразиться, может быть, даже проще, чем в Москве. Сейчас введём вакцину - и все девчонки наши. А то даже в магазин выйти страшно. Все эти маски, перчатки - как мёртвому припарка.

- Пошли, - буркнул его неразговорчивый друг (хотя к врачу пускают по одному человеку).

Я благодарно подмигнул своему информатору и отступил.

В целом на прививку в «Океании» вы потратите не больше 40 минут (в рабочие часы - в будний день). По словам волонтеров, вечером народу гораздо больше.

Адрес: Кутузовский проспект, 57, ст. м. «Славянский бульвар».

Торгово-развлекательный центр «Океания» на Кутузовском проспекте Фото: Павел КЛОКОВ

Есть ли очереди в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве

Сделать прививку от коронавируса в Москве можно в районных поликлиниках или мобильных пунктах по всему городу. В последние можно приходить без записи. Есть места, в которых принимают моментально — народа почти нет. В других же нужно постоять несколько часов. В первой части мы рассказали о работе первых открывшихся пунктов. Продолжаем обзор других выездных кабинетов.

ТРЦ Columbus (Кировоградская улица, 13а)

Вакцинацию проводят во флагманском офисе «Мои документы» на третьем этаже. Открылся этот пункт 3 февраля и накануне жителям окрестных районов разослали SMS сообщения с приглашением. И первые дни очередь выстроилась на 200 метров!

Конечно, во многом своей протяженностью она обязана социальной дистанцией. Волонтеры и сотрудники МФЦ скрупулезно следят за правилом полутора метров. Но и постоять надо было часа два, пока не попадешь на укол.

Когда же мы приехали смотреть на работу пункта, то никакого столпотворения не было. Врачей попросили дать совет, когда приходить, чтобы попасть без очереди. Леди в белых халатах пожали плечами:

— Тут не угадаешь! В любом случае, ждем всех!

А еще напомнили, что в ближайших поликлиниках №170 и №2 тоже проводят вакцинацию. Но там по предварительной записи.

Кстати, в этом офисе «Мои документы» можно бесплатно пройти экспресс-обследование здоровья: работу сердца, сосудов, легких. Все сведения сохранят в электронную медкарту.

ТРЦ «Калейдоскоп» (Сходненская улица, 56)

Мобильный пункт вакцинации также работает с 3 февраля - на четвертом этаже в дальнем углу фудкорта. Мимо все равно не пройдете: рядом стоят волонтеры в сиреневых ветровках и сотрудники офиса «Мои документы» в фирменных жилетах. А еще все дни работы выездного кабинета посетители ТРЦ наблюдают своеобразный флешмоб.

Чтобы люди не томились в ожидании, в очередь установили 30 оранжевых стульев. На них-то и размещаются пришедшие. Поэтому когда очередная партия пациентов исчезает за дверями пункта вакцинации, толпа дружно встает и передвигается на пару мест вперед.

В будний день здесь полно желающих. Идут не только пенсионеры, но и люди средних лет, а также студенты, которым скоро возвращаться на очную учебу. Разговорился с волонтерами. Те поделились, что если приходить после 18:00, то народу совсем не бывает и вся процедура проходит быстро. Также жители района у м. «Сходненская» по записи могут попасть на вакцинацию в поликлиника №219 (филиал №2).

НА ЗАМЕТКУ

Где еще сделать прививку от коронавируса в Москве

ГУМ (Красная площадь, 3)

«Депо» ( Лесная, 20, строение 3)

ТРЦ «Город» (шоссе Энтузиастов, 12, корпус 2)

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (Пресненская набережная, 2)

ТРЦ «Саларис» (поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1)

ТК «Л-153» (Люблинская улица, 153)

Время работы всех пунктов с 10:00 до 21:00. С 15:00 до 16:00 перерыв, но не все пункты на него уходят. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Последний документ нужен только при наличии. Вакцинировать могут и без него.

Если хотите сделать по записи, то нужно идти в поликлинику. Записываться через mos.ru, портал Госуслуг, приложения для смартфонов «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО» или по телефону медицинского учреждения. Расписание записи доступно на две недели вперед.

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