Будут ли судить родителей замерзшего насмерть 11-летнего школьника из Дубны

Второклассник с задержкой в развитии насмерть замерз на берегу реки средь бела дня. Пропавший Максим К. на кадрах камеры видеонаблюдения. Фото: Кадр видео

Погибшего 11-летнего Максима К. жители Дубны называют ангелом. Второклассник с задержкой в развитии насмерть замерз на берегу реки средь бела дня. Тело нашли вечером 28 декабря, но скончался он за сутки до этого. Это случилось по общей невнимательности взрослых.

ПОХОРОНЫ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

Макс не вытягивал школьную программу, поэтому учился в коррекционном классе. Почти не умел писать, с трудом разговаривал, а его главным другом была дворняжка, которую держала очень странная семья. В муниципальной «трешке» жили отец, мать Максима, а также ее новый бойфренд. С ними пятеро детей: два мальчика и три девочки.

Утром 27 декабря Максим пошел на остановку, чтобы сесть в социальный автобус до школы. Следующим вечером его тело найдут в обводной канаве «Южная». Ребенок промок — река не замерзает, потому что идет от плотины Иваньковской ГЭС, — а потом окоченел в двух метрах от берега.

В то утро парнишка не дождался школьный автобус. Боялся опоздать на уроки и сел в городской. Но автобус следовал в другую сторону. Денег и телефона у Максима не было (мобильник он за пару месяцев до этого разбил). Водитель спрашивал, не нужна ли помощь. Школяр пробурчал в ответ, что все нормально, а когда двери открылись на остановке — выбежал и побрел по городу.

Шел несколько часов вдоль дороги, а потом свернул на пустырь в районе улицы Программистов, где его тело нашли поисковики-волонтеры.

Прощание с Максимом состоится 31 декабря на территории медсанчасти №9 в Дубне. Судя по количеству репостов этих сообщений в местных соцсетях, предновогодним утром добрая сотня, а то и тысяча жителей захотят прийти и мысленно попросить прощения у ребенка за все случившееся.

Максим с братом. Фото: Личный архив

КТО ВИНОВАТ

После резонанса следственный комитет возбудил дело о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимум по статье: два года колонии. Дубненцы поделились на лагеря. Первый — самый многочисленный, — требует буквально линчевать семью. Или хотя бы забрать оставшихся детей. Вторые пеняют на учителей и директора школы, а третьи на водителя автобуса.

К последним двум вопросов меньше всего. Ибо сотрудники школы первыми в 9:45 доложили родителям, что Максима нет на уроках — из дома он вышел около восьми утра. А водитель автобуса не высаживал безбилетника, а наоборот предлагал помощь.

Но и родители в этой истории не черные и не белые. На учете в ПДН дети не стоят, но за семьей пристально смотрит опека. Ревизоры захаживали несколько раз после жалоб соседей: что дети предоставлены сами себе и гуляют зимой в легкой одежде. Проверка с боем прорывалась в квартиру, а там все внешне благополучно: холодильник набит, у каждого своя кровать, игрушки, коммуналка оплачена. Формальных признаков, чтобы забрать детей, нет.

Правда, родители все безработные. Как говорят, живут на многочисленные пособия. Только про отчима известно, что он трудится охранником.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Органы опеки должны были сработать жестче

Юрист, судебный эксперт Юрий Капштык:

— Следователи дадут оценку поведению каждой из сторон: педагогам, водителю автобуса и родителям. Будут разбираться, почему у такого ребенка не было телефона, почему не было более пристального контроля со стороны родителей. Максим не сел на школьный автобус, а решил сам ехать — это показатель, что он не был полностью проинструктирован. Если бы у него в сумке или кармане был спрятан GPS-маячок (гаджет стоит от 1000 руб. — прим.авт.), это могло бы помочь его быстро найти.

Когда в квартире под одной крышей живут любовник, мать и отец детей — это уже сигнал для органов опеки и участкового. Если во время следствия установят, что родители не уделяли должного внимания ребенку, не контролировали его действия, переложив ответственность на школу — это основания для привлечения к ответственности. Когда взрослые получили первые сообщения, что ребенок не был в школе, нужно было бросать все дела и бежать в полицию. Но заявление написано только вечером (в 17:20 27 декабря — прим.авт.).

Считаю, что органам опеки, учитывая наличие сигналов от соседей, нужно было поступать жестче, проверять семью основательнее и принимать меры. Стоит задуматься, что будет с другими детьми при таком отношении родителей? Этот случай показывает проблемы в работе органов опеки. Повод задуматься об изменениях в их регламентах. Документов сейчас очень много, но они малоэффективны.