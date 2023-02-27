Вся правда о ЧВК «Редан»: снятые на видео драки в ТРЦ, пауки и украинские спецслужбы

Это зарождающаяся субкультура и неформальная организация Фото: Соцсети

Еще неделю назад никто кроме пары сотен подростков по стране не знал о ЧВК Редан. Да и школьники использовали это как внутренний мем. Все изменилось после серии драк в московских ТРК. На представителей новой субкультуры «редановцев» накинулись офники — околофутбольные хулиганы. Это подростки, которые не столько следят за турнирной сеткой мировых первенств «ногамяча», сколь упиваются эстетикой уличной драки.

После материала KP.RU о том, что из себя представляет ЧВК, тему подхватили и стали раскручивать другие СМИ. Мы поговорили с одним из «адептов» молодежного движения. Он уверен: к раскручиванию темы причастен украинский ЦИПсО — так называется подразделение, которое занимается кибератаками на Россию.

КТО ТАКИЕ ЧВК РЕДАН: КОРОТКО

Это зарождающаяся субкультура и неформальная организация. Неформальная — как в плане внешнего вида, так и отсутствия четкой иерархии. Слово «Редан» (или «Рёдан») взяли из японских аниме и комиксов. Называется «Охотник x Охотник» (Hunter x Hunter). Среди героев есть банда под названием «Редан». Все они носят тату с изображением паука Черная вдова.

Персонажи аниме — разбойники и убийцы. Но участники российского «Редана» говорят, что притягивает их вовсе не это. Они заимствуют исключительно мрачный стиль антагонистов. Поэтому носят темную бесформенную одежду, красят волосы в черный цвет, некоторые парни подводят глаза. Лет 15 назад таких бы просто назвали «нефорами».

Моду перенимают в основном подростки 13-16 лет. Выпрашивают у родителей деньги на толстовку с пауком, снимают видео с грустными лицами, любят аниме и компьютерные игры. За внешний вид «редановцы», как они говорят, часто терпели нападки от спортивного вида парней. Но в конце февраля все изменилось: анимешники решили дать отпор «гопникам» и устроили потасовку. Самая громкая стычка произошла на фудкорте «Авиапарка».

Участники новой субкультуры предполагают, что антирекламу им сделали, чтобы разжечь ненависть внутри страны Фото: Соцсети

В разговоре с KP.RU, «редановцы» рассказали, что устали терпеть подзатыльники и угрозы. Решили, что сделают что-то вроде отряда защитников — ЧВК. К частным военным компаниям это не имеет никакого отношения. Просто аббревиатура у всех на слуху, ее и взяли — ради хайпа.

«ДОИГРАЛИСЬ»

Мы написали администраторам telegram-каналов, которые ведут группы, посвященные ЧВК Редан. Многие сообщества завели только после шумихи, которая поднялась инфополе. Видно, что просто решили набрать подписчиков на громкой теме.

Настоящие сообщества редановцев спрятаны за хитрыми аббревиатурами и найти их не так-то просто. Участник группы под псевдонимом Дожо согласился поговорить с корреспондентом kp.ru.

— Мне 16 лет, я учусь в школе в Хорошевском районе. Мы с друзьями часто ходили зависать в «Авиапарк». И нередко в самом комплексе и на улице до нас докапывались «спортсмены» — офники. Они снимали откровенно издевательские видео, как унижают ребят из нашего движения. Причем не только в «Авиапарке», но и других ТРК Москвы, да и в целом по стране. Поклонники «Редана» есть и в других крупных городах, — рассказал аноним kp.ru.

На вопрос, почему компания просто не пожаловалось в полицию или хотя бы родителям, тот ответил: формально не было повода.

— До крови и синяков никого не избивали. Просто задирали. На что тут жаловаться? А мы просто хотим ходить в такой одежде и чтобы к нам никто не приставал. У нас нет никакой философии, идеи или политической программы. Это просто мода. Я бы даже субкультурой это не назвал.

Собеседник повторяет тезис, что ситуация достала ЧВК Редан и они решили: будут отбивать нападки на себя кулаками. Что собственно и случилось в «Авиапарке».

— Мы не провоцировали сами. Нас спровоцировали! Но признаю: после той драки в «Авиапарк» стали приезжать школьники со всего города: одни специально косили под Редан мрачным видом. Приезжали и офники, которые прознали, что тут можно найти оппонентов. В общем, все доигрались.

Персонажи аниме — разбойники и убийцы. Но участники российского «Редана» говорят, что притягивает их вовсе не это Фото: соцсети

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ УКРАИНА?

После серии потасовок в ТРК и даже вестибюле метро полиция устроили массовые рейды по общественным местам. Слоняющихся подростков с крашеными челками останавливали для проверки документов. Особенно тщательно работали патрули в «Авиапарке», пытаясь установить участников громкой стычки.

Как стало известно KP.RU из источника в правоохранительных органах, некоторых драчунов все же нашли. Но серьезных санкций пока не последовало. Детей передали отделу ПДН («по делам несовершеннолетних»), а те составили на родителей административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

— Вышло несправедливо. Били нас, издевались над нами и мы же оказались крайними. Понятно, что проще в толпе высмотреть яркого подростка с крашеными волосами, чем офника, который просто одет во все спортивное. Но важно не только это — сейчас внутри поколения Редан (так себя называют представители субкультуры — Авт.) ходит версия, что ситуация разжигает украинское ЦИПсО. Неизвестные за скрытыми аккаунтами пишут в городских сообществах комментарии, что мы неонацисты, пропагандируем суицид. Причем пишут от первого лица, чтобы дискредитировать простых анимешников и таких как мы. Все это очень похоже на намеренные вбросы, слишком организованно. Украинские спецслужбы и раньше устраивали набеги ботов чуть что произойдет в России.