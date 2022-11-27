Коляска отлетела в сторону и малышка чудом выжила: Очевидцы рассказали, как KIA задавила в Москве мать с двумя детьми на тротуаре

Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы. Фото: прокуратура Москвы

- Она же в телефон пялилась!

- Вроде от столкновения с трамваем уходила...

- А она говорит, что сознание потеряла, об этом в интернете пишут!

Уже сейчас ходит множество слухов о вероятных причинах аварии на перекрестке улиц Свободы и Долгова, которая произошла вечером 27 ноября.

Официальная версия - 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, от чего ее KIA вылетела с проезжей части на тротуар.

Однако на записи с камер видеонаблюдения видно: машина ехала вначале... по трамвайным путям!

- Это правда, - подтвердил корреспонденту KP.RU свидетель произошедшего. - Причем туда нельзя заехать случано: трамвайные пути от проезжей части отделены бордюром! Как она вообще там оказалась?

Это предстоит теперь выяснить следователям.

- В следственном управлении УВД СЗАО возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по г.Москве.

Под колесами KIA погибли женщина и ребенок: 10-летний мальчик получил тяжкие травмы, "Скорая помощь" везла его в больницу, но он умер по дороге.

Второй ребенок, которого женщина везла в коляске, чудом выжил:

- Мать и старшего ребенка зажало машиной, а коляска с младенцем отлетела в сторону, - говорят очевидцы. - Там вроде бы девочка находилась, она не пострадала, ее успокаивала фельдшер из бригады "Скорой", которая приехала первой.

Выжившего ребенка отправили на обследование в больницу. С предполагаемой виновницей ДТП продолжают работать следователи. По закону, если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до семи лет реального лишения свободы.

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