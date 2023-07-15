Навел ружье на спящую малютку-дочку и выстрелил: Что известно о чудовищной трагедии в Подмосковье

В семейной трагедии разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны новые детали трагедии в подмосковном Пушкине. Вчера днем в одной из элитных многоэтажек нашли тела 4-летней девочки и ее 38-летнего отца. По версии следствия айтишник Роман Глушаков сначала застрелил из охотничьего ружья ребенка, а затем покончил с собой.

Как сообщалось ранее, тела обнаружила жена Глушакова Екатерина, когда вернулась домой. Как стало известно KP.RU, накануне трагедии женщина дома не ночевала.

Напомним, в квартире лежала предсмертная записка, написана рукой Глушакова на нескольких листах. В ней мужчина перечисляет свои претензии к супруге - Екатерина в последнее время вела разговоры о будущем разводе, а он переживал, что дочка будет жить отдельно, с мамой.

- По словам женщины, Роман алкоголем не злоупотреблял, запрещенными веществами не увлекался, но имел очень вспыльчивый и неуравновешенный характер, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По любому пустяковому поводу он выходил из себя, устраивал скандалы. Они с женой ссорились, он просил прощения, но вскоре все это опять повторялось. В какой-то период Глушако даже начал пить успокоительные.

Но и это не помогало. Вечером накануне трагедии пара снова поссорилась. Екатерина сказала, что будет подавать на развод, чтоб не устраивать скандал при ребенке, ушла из дома и переночевала в гостинице. А днем вернулась, чтобы спокойно обсудить дальнейшие действия...

- Соседи вспоминают, что около двух часов ночи слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы. Но затем снова наступила тишина. Это всех успокоило. Полицию никто не вызвал.

В момент убийства девочка спала в своей кроватке.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Глушаков работал программистом на удаленке - соседи видели его каждый день выходящим на прогулку с дочерью. Супруга Екатерина оказывала на дому косметологические услуги. По словам жильцом дома, финансовых проблем у семьи не было - помимо собственной квартиры у пары был дорогой немецкий внедорожник.

ОФИЦИАЛЬНО

«14 июля в квартире в городе Пушкино обнаружены тела 4-летней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Также обнаружена предсмертная записка и ружье. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело».