Что известно о диггерах, которые повели детей на смертельную экскурсию по подземельям Москвы

Гид Константин Ф., который 20 августа повел группу в коллектор.

В последний путь по коллектору Неглинки 47-летнего Дмитрия Маркушкина с детьми повел 31-летний Константин Ф. Он работал в паре с диггером Никитой Д. Они открыли сайт «Подземный гид», через который принимали заказы от желающих пощекотать нервы.

Тур по историческому коллектору (Неглинку увели под землю еще в начале 19 века), стоил 4000 рублей с человека. Маршрут путешествия такой: под землю туристы спускались в районе Трубной площади. Предварительно каждому выдавали бахилы ОЗК (прорезиненные высокие сапоги химзащиты), налобный фонарик и перчатки.

Далее гид вел людей прямо под историческим центром. В районе Большого театра была развилка — можно было пойти к Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту, либо к Москворецкой набережной восточнее. В любому случае, выхода наружу здесь нет — стоки ведут прямо в Москва-реку. Далее группа возвращалась обратно на Трубную площадь.

Судя по сайту и отзывам, Константин и Никита чередовали работу с людьми, а особенно крупные группы в 10-15 человек водили вдвоем. Зачинатель всего — Никита. Он в деле с 2010 года. У себя в блоге молодой человек пишет, что всех предупреждает: нахождение под землей — административная статья. Ведь коллектор в центре Москвы, он считается охраняемым объектом. Нарушителю светит штраф до 5000 рублей или пять суток ареста.

При этом нам не удалось найти никакого ИП или ООО, где бы проводник числился как бизнесмен, который официально предоставляет услуги. Нет на его сайте (ныне страница скрыта, но через веб-архив можно посмотреть копии) и номера лицензии экскурсовода, которую нужно получать с 2022 года. То есть работала контора у всех на виду, но при этом без всякой разрешительной документации. Хотя в диггерстве ее и быть не могло.

Однако в поход 20 августа детей и их старшего Дмитрия Маркушкина (дети — его дочь, племянник и их подруга) повел напарник Константин Ф.

В 2011 он закончил служить срочную службу в погранвойсках и вернулся на «гражданку».

- Костя профессионально занимался акробатикой и состоял в коллективе черлидеров (группа спортивной поддержки - Авт.), - рассказали KP.RU знакомые москвича. - Недавно, насколько известно, отучился на программиста и стал работать по этой специальности.

Константин Ф. подрабатывал через сайт «Подземный гид», который предлагал всем желающим уникальные туры.

Знакомые рассказывают, что на подработку подземным гидом Константин нашел около года назад. До этого он занимался только наземным туризмом.

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства ЧП. 20 августа в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков всего за час. В этот момент в коллектор Неглинки спустилась группа. Правоохранители до сих пор пытаются установить полный состав группы. К настоящему моменту найдены тела троих детей. Экскурсовод Константин и заказчик Дмитрий Маркушкин не обнаружены.

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